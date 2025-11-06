La Municipalidad de Tordillo mejora sus Edificios Públicos

La Municipalidad de Tordillo está llevando a cabo un proyecto de mejora y puesta en valor de sus edificios públicos. Estas obras incluyen la reparación de cubiertas, interiores y pintura, buscando no solo restaurar, sino embellecer los espacios comunitarios.

Con el fin de mantener una estética uniforme, se está utilizando una misma paleta de colores en todas las intervenciones. Hasta el momento, estas tareas se han realizado en la casa velatoria, la oficina de servicios públicos (agua y cloacas) y el ex galpón de reciclado.

Las mejoras continuarán en el polideportivo y con la reparación del SUM municipal, donde también se completará la obra de la cancha de bochas techada. Este nuevo espacio permitirá la realización de eventos regionales y torneos federados, atrayendo visitantes y ofreciendo a la comunidad un lugar para disfrutar y compartir.

Este espacio se suma a la infraestructura deportiva y de esparcimiento que el municipio ya ofrece, garantizando opciones para todas las edades y fomentando el bienestar de los vecinos.