La Delio Valdez inaugura ciclo de conciertos en el Polideportivo de Santa Clara del Mar

El 12 de diciembre.

Por primera vez en Santa Clara del Mar, La Orquesta Delio Valdez se presentará en vivo el viernes 12 de diciembre para dar inicio a un nuevo ciclo “Conciertos en el Polideportivo”, una propuesta cultural que busca posicionar al Partido de Mar Chiquita como un polo artístico y turístico durante todo el año.

El show será a partir de las 20 en la sede del Polideportivo de Calle Cardif 427, Parque El Diego.

La iniciativa es impulsada por la Cooperativa Cultural Mil Producciones, con el acompañamiento del Municipio de Mar Chiquita, y tiene como objetivo ofrecer un espacio de encuentro donde la cultura, el arte y la música se conviertan en protagonistas de la vida social de la comunidad.

Con el despliegue de su orquesta completa, la teatralidad que les caracteriza, los vestuarios coloridos, las coreografías y una puesta en escena digna de una fiesta, La Delio Valdez prepara un show que llegará a Santa Clara con toda su alegría colectiva.

La banda está presentando un espectáculo renovado en el que repasará sus clásicos y las canciones de su sexto disco, “El Desvelo”, que fue lanzado el 29 de abril. El álbum, compuesto por doce temas originales, aborda temáticas como el amor, el desamor, la celebración, el deseo y la lucha personal, consolidando una identidad colectiva que se afirma en cada presentación en vivo.

Además, la noche contará con la participación de DJ Sonido Parrandero, que pondrá ritmo y alegría a una jornada pensada para disfrutar en familia.

La Delio Valdez es una orquesta de cumbia creada en Buenos Aires en 2009. Desde sus inicios, desarrolla una propuesta artística propia, entendiendo a la cumbia como un lenguaje común que atraviesa toda Latinoamérica. Con más de 16 músicos y músicas en escena, la banda retoma la gran tradición orquestal del continente. Su organización cooperativa evoca a las Orquestas Nacionales de Tango de los años ‘50, mientras que su distinción estética, teatralidad y energía en vivo se inspiran en las grandes orquestas caribeñas, donde el baile, la potencia sonora y el colorido visual son protagonistas.