Tordillo INAUGURACIÓN ESCUELA ESPECIAL 501 EN TORDILLO Publicado 13 noviembre, 2025 Invitamos a la comunidad a acompañar este importante acto. Lunes 17 a las 15:30 horas en el edificio municipal sito en Juan Manuel de Rosas y esquina Belgrano. ETIQUETADO:educaciónEscuela Especial 501inauguracióntordillo