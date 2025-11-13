Tordillo

INAUGURACIÓN ESCUELA ESPECIAL 501 EN TORDILLO

Invitamos a la comunidad a acompañar este importante acto.
Lunes 17 a las 15:30 horas en el edificio municipal sito en Juan Manuel de Rosas y esquina Belgrano.
