El pasado fin de semana, Tordillo vibró al ritmo del carnaval con dos noches colmadas de público, donde el color, la música y la alegría fueron los protagonistas.

Las batucadas, comparsas y artistas que acompañaron, llenaron de brillo y energía cada jornada, regalando espectáculos que hicieron cantar y bailar a vecinos y visitantes.

Agradecemos a cada grupo que formó parte de esta gran celebración, a las familias tordillenses que se acercaron para compartir y mantener viva esta tradicional fiesta popular, a las áreas municipales, colaboradores y a la policía comunal que trabajó para que ambas noches transcurrieran sin inconvenientes.

Gracias a todos!!