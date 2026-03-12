Olivera se reunió con Katopodis para avanzar con obras en Tordillo

El intendente Héctor Olivera mantuvo una reunión en La Plata con el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis con quien se planificó la concreción de obras para Tordillo.

Junto al gobierno provincial se acordó la construcción de otros 6.556 metros cuadrados de pavimento de hormigón para General Conesa.

También fueron pactados 2.000 mts. de cañería para el acueducto, lo que va a mejorar notablemente la calidad del servicio de agua para los vecinos de Tordillo.

Por otra parte, se reactivaran las obras sobre ruta 11 en el tramo que va de General Conesa a Esquina de Crotto. Esto se llevará a cabo junto a la empresa provincia AUBASA y va a generar varios puestos de trabajo.

Además, se continuarán las obras de las viviendas que habían quedado detenidas por el cese de la obra pública y la obra de la Casa debla Provincia.