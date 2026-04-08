El Concejo Deliberante de Tordillo aprobó una resolución en reclamo por fondos nacionales

La iniciativa fue votada por mayoría durante la sesión ordinaria de este martes y contó con la negativa de los concejales de La Libertad Avanza.

En la sesión ordinaria realizada este martes en el Honorable Concejo Deliberante de Tordillo, los ediles aprobaron por mayoría la Resolución 01/2026, mediante la cual el cuerpo expresó su adhesión al reclamo impulsado por intendentes de distintos puntos del país para que el Gobierno nacional restituya recursos que corresponden a provincias y municipios.

La iniciativa plantea la preocupación de los gobiernos locales frente a la reducción de fondos provenientes de la Nación y al impacto que esa situación genera en la prestación de servicios esenciales. En ese sentido, se señala que los municipios debieron afrontar mayores responsabilidades en áreas como salud, asistencia social y provisión de medicamentos, en un contexto de recesión económica y aumento de la demanda social.

A través de la resolución, el Concejo Deliberante solicita al Poder Ejecutivo Nacional que retome el financiamiento de programas considerados claves, entre ellos los vinculados a la atención sanitaria, el acceso a medicamentos, la asistencia social y el sostenimiento del transporte público, además del mantenimiento de infraestructura básica.

El documento también plantea la necesidad de abrir una discusión más amplia sobre el esquema tributario y el federalismo fiscal en Argentina, con el objetivo de lograr una distribución más equitativa de los recursos entre los distintos niveles del Estado y evitar asignaciones discrecionales de fondos como los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

Asimismo, se resolvió enviar copia de la resolución al Departamento Ejecutivo municipal, a la Legislatura de la provincia de Buenos Aires y al Ministerio de Economía de la Nación.

Durante la sesión también se abordaron otros temas incluidos en el orden del día, entre ellos el tratamiento en comisión de asuntos pendientes, un proyecto vinculado a la obra de la bicisenda y al monumento a los Caídos en Malvinas, y otro referido a la documentación necesaria para el análisis de la Rendición de Cuentas correspondiente al ejercicio 2025.