Hoy 27 de noviembre, se conmemora la fecha de la comunicación de la aparición de la Virgen María a santa Catalina Lobouré

La Medalla Milagrosa también conocida como Nuestra Señora de las Gracias de la Medalla Milagrosa, es una medalla devocional cuyo diseño se basa en las apariciones de la Virgen María en 1830 a santa Catalina Labouré en París, Francia. ​

La medalla que conocemos representa: Al Frente:

* La Virgen María de pie sobre un globo, aplastando una serpiente. Al describir la visión original, Catalina dijo que la Virgen apareció radiante como el sol naciente, «en toda su perfecta belleza».

* Varios rayos emitidos de las manos de la Virgen.

* Las palabras «Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti» formando un marco oval.

* El año 1830 sobre el globo.

Reverso:

* Una cruz sobre una gran letra M y enlazada a esta por una base horizontal.

* Doce estrellas dispersas en torno al perímetro del marco oval.

* Dos corazones flamígeros en la parte inferior, el izquierdo rodeado por una corona de espinas y el derecho atravesado por una espada.

