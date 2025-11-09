Fiesta serrana: la ciudad de Tandil superó los 469,18 metros logrados recientemente por San Andrés de Giles.

Tandil recuperó este sábado el récord del salame más largo del mundo, con una marca de 487,22 metros. En la séptima edición de Chacinar, el festival del salame y el cerdo, la ciudad serrana superó los 469,18 metros de San Andrés de Giles.

Según informó El Eco de Tandil, el sector productivo local celebró la nueva edición del festival, que reunió a cientos de vecinos y turistas. Y la portada del Parque Independencia volvió a ser escenario de un nuevo récord tandilense.

El salame irrumpió en escena a las 19.45, cuando se colocó un carrete en el escenario principal. Los organizadores repasaron las marcas alcanzadas por Tandil desde 2014 y recordaron la competencia con Oncativo (Córdoba) y San Andrés de Giles.

El salame más largo del mundo

Un montacargas bajó el carrete que contenía los cerca de 2.000 kilos de salame, trasladado desde un camión de la empresa Cagnoli. Con la ayuda de decenas de voluntarios, comenzó el desenrollado, en una maniobra que requirió despejar la avenida Illia para permitir el avance del vehículo. Tras unos veinte minutos de trabajo, el montacargas retrocedió entre los aplausos del público y comenzó medición oficial.

De acuerdo con El Eco, a las 20.47 se igualó la marca de 2019 (87,5 metros); a las 20.51, la de 2021 (120 metros); y a las 21.06, la de 2022 (190 metros). Luego se superaron los 310 metros de 2023 y, en medio del baile y la ovación del público, se alcanzaron los 401 metros del evento anterior. Finalmente, a las 21.42, el escribano confirmó que Tandil recuperó el récord mundial del salame más largo.