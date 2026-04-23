ALLANAMIENTO POR DROGAS EN MAR DE AJÓ CON RESULTADO POSITIVO

La Delegación DROGAS ILÍCITAS DOLORES en forma conjunta con el personal de la Secretaría de Seguridad del Municipio de La Costa y Policía de Seguridad Departamental La Costa el día de ayer en un operativo diagramado en forma conjunta, llevaron a cabo allanamiento en la Localidad de Mar de Ajó por venta de Drogas del cual se obtuvo resultado Positivo con el secuestro de Sustancias estupefacientes y elementos de interés para la causa.

La investigación originada por oficio recibido de Fiscalía especializada UFIyJ 3 y dirigida por la Dra. Galante Carina, Ayudantía Fiscal de estupefacientes de Pinamar y llevada adelante por el personal de la Delegación DROGAS ILÍCITAS DOLORES quienes lograron luego de diversas diligencias tales como observaciones, seguimientos, filmaciones, tomas de fotografías, recolección de datos y demás, colectar elementos probatorios necesarios que comprobaron la materialidad del ilícito sospechado.

Con las pruebas, Juzgado de Garantías Nro. 4 del Departamento Judicial Dolores a cargo del Dr. MANCINELLI DAVID, otorgo respectiva Orden de Allanamiento para el domicilio en calle Lobo de Mar de la localidad de Mar de Ajó. Cumplimentada lográndose el secuestro de sustancias estupefacientes, balanza, dinero en efectivo y teléfonos celulares que serán analizados en busca de más elementos probatorios.