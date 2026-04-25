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Gabriel Rabinovich inauguró un gran centro de inmunología en Barcelona, acompañado por el rey de España

El científico argentino Gabriel Rabinovich ocupa un lugar central en el nuevo CaixaResearch Institute, el mayor centro de investigación en inmunología abierto recientemente en Barcelona. La inauguración del instituto convocó este viernes al rey Felipe VI y a referentes de la ciencia, marcando un hito para la investigación biomédica internacional. Rabinovich lidera uno de los grupos pioneros del flamante centro, que aspira a posicionarse como referente mundial en el estudio del sistema inmunológico.

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La inauguración refuerza a Barcelona como uno de los grandes polos internacionales en la lucha contra el cáncer y las enfermedades inmunitarias, con un fuerte protagonismo argentino. La presencia de Gabriel Rabinovich en el proyecto suma peso científico y refuerza el vínculo entre la investigación local y los avances globales. Con una inversión institucional inédita y el objetivo de reunir a 500 científicos hacia 2033, el centro apuesta a liderar el desarrollo de terapias avanzadas que podrían tener impacto directo en pacientes de todo el mundo, incluida la Argentina.

El centro, impulsado por la Fundación La Caixa, abarca desde el estudio del cáncer hasta patologías infecciosas, neurodegenerativas y el envejecimiento.

Rabinovich estuvo acompañado en la inauguración por el rey de España Felipe VI, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, la ministra de Sanidad, Mónica García, el delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto, el presidente de la Fundación ”la Caixa”, Isidro Fainé, y el líder del Consejo Científico del nuevo centro, el oncólogo Josep Tabernero.

El instituto funciona a partir de plataformas compartidas entre equipos y cuenta con un consejo científico integrado por referentes internacionales. De momento, están creados seis grupos investigadores: cuatro de ellos los lideran los doctores Gabriel Rabinovich, Josep Dalmau, Gemma Moncunill y Héctor Huerga-Encabo, a los que se unirán las doctoras Maria Mittelbrunn y María Martínez.

Trayectoria y aportes de Gabriel Rabinovich

Gabriel Rabinovich, bioquímico y doctor en inmunología formado en la Universidad Nacional de Córdoba, es reconocido internacionalmente por tres décadas dedicadas al estudio del sistema inmune y su vínculo con tumores enfermedades autoinmunes. Es investigador superior del CONICET, profesor titular en la Universidad de Buenos Aires y jefe de laboratorios pioneros en inmunopatología y glicómica.

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