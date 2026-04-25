Gabriel Rabinovich inauguró un gran centro de inmunología en Barcelona, acompañado por el rey de España

Gabriel Rabinovich, bioquímico y doctor en inmunología formado en la Universidad Nacional de Córdoba, es reconocido internacionalmente por tres décadas dedicadas al estudio del sistema inmune y su vínculo con tumores y enfermedades autoinmunes. Es investigador superior del CONICET, profesor titular en la Universidad de Buenos Aires y jefe de laboratorios pioneros en inmunopatología y glicómica.

A lo largo de su carrera, Rabinovich ha recibido premios destacados, como el Bunge & Born y los Konex en biomedicina. También integra academias científicas en Argentina y Estados Unidos. En 2023, fundó Galtec, una empresa biotecnológica cuyo objetivo es desarrollar tratamientos personalizados contra cánceres refractarios y afecciones inmunitarias, trasladando los hallazgos científicos a aplicaciones concretas para los pacientes.

Descubrimientos sobre la Galectina-1 y su impacto en la medicina

El aporte distintivo de Rabinovich radica en su investigación de la Galectina-1, una proteína clave para entender cómo los tumores pueden evadir el sistema inmune y producir vasos sanguíneos que los nutran. En 1993, logró identificar y purificar esta proteína de unión a azúcares en células del sistema inmune humano, sentando las bases para nuevas terapias.

Las investigaciones recientes demostraron que la Galectina-1 actúa como biomarcador y reguladora en el entorno tumoral, desempeñando un doble papel en el organismo. “A veces juega el rol de villana, cuando ayuda a los tumores a eludir la respuesta del sistema inmune, y otras el de heroína, al evitar la aparición de enfermedades autoinmunes”, señaló Rabinovich. Su equipo desarrolló un anticuerpo neutralizante que bloquea la acción de esta proteína, inhibe la angiogénesis tumoral y refuerza la respuesta inmunológica contra el cáncer.

Estos avances, publicados a mediados de 2025 en revistas científicas internacionales, abren la puerta a nuevas perspectivas terapéuticas. Rabinovich explicó: “Seguimos un enfoque que conecta los programas inmunitarios y vasculares de las células mieloides supresoras. Los resultados aportan nuevas perspectivas terapéuticas para el futuro tratamiento del cáncer”.

El científico argentino asume un papel clave como líder de uno de los primeros grupos científicos del instituto que busca crear nuevas terapias.

La llegada de Rabinovich al epicentro europeo de la biomedicina

La presencia de Rabinovich y otros líderes científicos al CaixaResearch Institute fortalece la proyección internacional del laboratorio. El trabajo sobre plataformas compartidas y la integración de proyectos diversos, bajo la guía de un consejo científico global, favorecen la creación de estrategias innovadoras ante desafíos mundiales de salud.

El nuevo instituto apuesta por la colaboración entre sectores público y privado y busca captar inversiones para apoyar la investigación avanzada y la transferencia de aplicaciones clínicas.

El futuro de la inmunología y el tratamiento del cáncer se orienta hacia terapias personalizadas, capaces de modular de manera precisa el comportamiento de moléculas como la Galectina-1 según las necesidades de cada enfermedad. Este enfoque permite desarrollar tratamientos adaptados mediante la regulación selectiva de los mecanismos inmunitarios involucrados.