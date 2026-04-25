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Villarruel y Ajmechet se enfrentaron por Malvinas y profundizan la interna oficialista

La vicepresidenta cuestionó a la diputada por antiguos dichos sobre la soberanía de las islas. La legisladora respondió y la acusó de “traidora”. El cruce expuso tensiones dentro de La Libertad Avanza.

La relación entre la cúpula del Ejecutivo y el bloque legislativo de La Libertad Avanza atraviesa un momento de máxima tensión tras el violento cruce en redes sociales que protagonizaron la vicepresidenta Victoria Villarruel y la diputada Sabrina Ajmechet por la soberanía de las Islas Malvinas.

Villarruel no se guardó nada y lanzó una estocada final contra la legisladora al afirmar que “Nadie escribe eso si no es porque es pro inglés. Ni el argentino menos formado escribe semejante ofensa. No me extraña de quién vive hablando de otros países”.

El conflicto se desató cuando la titular del Senado calificó como “una vergüenza” a la diputada Ajmechet, al citar una publicación de 2012 en la que la actual legisladora sostuvo que “las Malvinas no son ni nunca fueron argentinas”. Ante la viralización de estos dichos en el marco de la coyuntura geopolítica actual, Villarruel respondió sin matices y con dureza: “Ajmechet es una vergüenza”.

La respuesta de la diputada libertaria no se hizo esperar y subió el tono de la confrontación al acusar directamente a la vicepresidenta de “traidora”. Ajmechet arremetió en una extensa publicación señalando que “es una vergüenza que la vicepresidente de un país ataque a una diputada oficialista. Vamos a ser aún más claros: es una vergüenza que una vicepresidente esté en contra de su gobierno”.

En su defensa, Ajmechet argumentó que “trabajar desde que Milei se convirtió en presidente para que su gobierno -del cual hay que recordarte todo el tiempo que sos parte- fracase, es una vergüenza”.

Asimismo, sostuvo que sus antiguos mensajes son utilizados “maliciosamente de contexto” y subrayó que en sus cinco años de vida política no existe una sola declaración en contra de la causa Malvinas.

Sin embargo, Villarruel ratificó su postura crítica sobre el posicionamiento de la diputada, al vincular sus expresiones pasadas con una supuesta afinidad hacia los intereses británicos.

En el cierre de su descargo, Ajmechet relacionó los ataques con su identidad y defendió la estrategia exterior del actual gobierno encabezada por el presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno.

Al conflicto se sumó también la diputada Lilia Lemoine, quien respaldó a Ajmechet y atribuyó las denuncias en su contra a una cuestión de intolerancia religiosa.

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