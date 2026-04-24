Ruidos molestos: quieren compactar las motos que circulan con caños de escape adulterados

La iniciativa presentada busca combatir los ruidos molestos mediante el decomiso y la destrucción de los vehículos que afecten la seguridad vial y la convivencia urbana.

El diputado bonaerense del espacio Hechos, Manuel Passaglia, presentó un proyecto de ley en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires que propone endurecer las sanciones contra los vehículos que circulen con caños de escape ruidosos o adulterados, incluyendo la posibilidad de secuestrar y compactar aquellos que se encuentren en infracción.

La iniciativa plantea un cambio de enfoque para prevenir, controlar y sancionar la fabricación, venta y colocación de caños de escape antirreglamentarios, adulterados o no homologados, así como los dispositivos que incrementen la emisión sonora de motos y autos, afectando la seguridad vial, el ambiente y la convivencia urbana.

Según se detalla en el proyecto, la normativa vigente resulta insuficiente, ya que las multas económicas no impiden que haya ruidos molestos generados por caños de escape libres o modificados en los centros urbanos, por lo que es necesario fortalecer el poder del Estado provincial mediante la incorporación de sanciones eficaces, inmediatas y disuasivas.

“Este proyecto tiene un objetivo muy claro: combatir los ruidos molestos que hoy son uno de los principales reclamos de los vecinos. No estamos hablando de algo menor. El ruido constante de escapes libres afecta el descanso, altera la salud y rompe la convivencia diaria”, sostuvo Passaglia entre los fundamentos de la iniciativa.

“Durante mucho tiempo se intentó resolver esto con multas, pero la realidad es que no funcionó. Hay conductas que son deliberadas, que buscan generar ruido y molestar. Frente a eso, el Estado tiene que dar una respuesta más firme”, afirmó el diputado bonaerense.