La Cámara alta recibió otra tanda de pliegos judiciales

En lo que va del año, el Poder Ejecutivo ha superado el centenar de pliegos judiciales enviados al Senado. La Comisión de Acuerdos se reúne el jueves 30 a las 10 para tratar los que quedaron pendientes por el dictamen de Carlos Alberto Mahiques.

El Gobierno nacional volvió a enviar una nueva tanda de pliegos judiciales al Senado este viernes. En esta ocasión fueron 26 que se suman a los 78 girados desde el Poder Ejecutivo durante los primeros meses de este 2026. El listado incluye fiscales, jueces, defensores públicos y extensiones a magistrados cercanos a los 75 años.

Con giro a la Comisión de Acuerdos, la lista contempla los pliegos de los jueces porteños Gustavo Cultraro, Fernando Pascual, Javier Pereyra, Bárbara Rastellino, Florencia Códorba y Lucila Califano.

En tanto para los tribunales orales de la Ciudad de Buenos Aires están Mariana Salduna y Vanesa Alfaro; y de la Provincia de Buenos Aires, Bernardo Rodríguez Palma.

Luego están los pliegos de los vocales de Cámara Nacional porteña Matilde Ballerini y de Agustín Rubiero; y el de Alicia Braghini para ocupar la vocalía de la Cámara Federal de la Seguridad Social.

Para fiscales generales fueron enviados los pliegos de Santiago Roldán, Natalia Crede y Ángeles Ramos en CABA; y de Pedro Rebollo para la Provincia.

Por último están los pliegos para defensores públicos de Hernán Figueroa, Germán Artola, Nuria Sardañons y Maximiliano Nicolás en la Ciudad de Buenos Aires; José Chumbita para la Defensoría Pública Oficial de La Rioja; el de María Esther Pinos, para Formosa; y el de Ana Galán Muñoz para defensora pública ante la Cámara Federal de Casación Penal.

El trámite legislativo

Esta tanda de 26 pliegos judiciales deberá pasar por una sesión de la Cámara alta con el fin de quedar habilitados para posteriormente ser abordados en la Comisión de Acuerdos que preside el riojano Juan Carlos Pagotto.

La misma se reunirá este jueves 30 de abril a las 10.00 para poner a consideración 16 pliegos judiciales que quedaron pendientes, tras el dictamen de la prórroga del juez Carlos Alberto Mahiques.

Entre los diplomas aprobados, los que están pendientes de dictamen o sanción en el recinto y los nuevos enviados este viernes, el Gobierno ha superado los 110 mensajes dirigidos a la Comisión de Acuerdos en lo que va del 2026.