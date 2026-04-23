Guerra en Medio Oriente: la ONU advierte que más de 30 millones de personas podrían caer en la pobreza

Este nuevo análisis muestra que el impacto no se limita a los países directamente afectados.

La guerra en Oriente Medio podría empujar a más de 30 millones de personas a la pobreza en todo el mundo, advirtió el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Aunque los efectos se concentran en los países directamente afectados por la guerra y en aquellos dependientes de la energía importada, se apunta a un impacto negativo significativo a largo plazo en las naciones más pobres, incluso en las más alejadas del conflicto.

Las conclusiones se recogen en una nota titulada “Military escalation in the Middle East: Reversals in global development, policy response options” (Escalada militar en Oriente Medio: retrocesos en el desarrollo global y opciones de respuesta política).

La misma, utiliza el modelo del Global Trade Analysis Project (Proyecto de Análisis del Comercio Global o GTAP, por sus siglas en inglés) para evaluar el impacto económico en distintos escenarios, desde una interrupción de corta duración hasta choques prolongados de hasta ocho meses.

“Un conflicto puede deshacer en semanas lo que los países han construido durante años”, afirmó el administrador del PNUD, Alexander De Croo en el informe.

“Este nuevo análisis muestra que el impacto de la escalada del conflicto en Oriente Medio no se limita a los países directamente afectados, sino que recae de forma desproporcionada en aquellos con menor margen fiscal para absorber el aumento de los precios de la energía y los alimentos”, agrega.

En estos países, “la crisis obliga a tomar decisiones imposibles entre estabilizar los precios hoy o financiar la salud, la educación y el empleo mañana. Eso es inaceptable y evitable. Actuar con anticipación en materia de políticas es fundamental”, dice.

En su sexta semana y pese al alto el fuego temporal, los efectos están pasando de una fase “aguda” a una fase “prolongada”.

Cuanto más se extienda esta situación, mayor será el riesgo de un aumento acelerado de la pobreza en los países más vulnerables, señala la nota. En el peor de los escenarios, “hasta 32 millones de personas adicionales podrían caer en la pobreza”, estima el informe del PNUD.

El organismo de la ONU plantea distintas opciones de políticas para ayudar a los países a mitigar los efectos del conflicto en cada uno de los escenarios proyectados.

Entre ellas, destaca la recomendación de que las personas responsables de las políticas públicas consideren transferencias monetarias temporales y dirigidas como primera medida para proteger a los hogares pobres y vulnerables.