Psiquiatras advierten que el sistema de salud está “colapsado y en crisis”

Los especialistas aseguraron que las partidas presupuestarias son insuficientes y los ingresos bajos obligan al pluriempleo. Ante esta situación, advierten acerca del ‘burnout’ en el sistema público de salud.

En la apertura oficial del 39° Congreso Argentino de Psiquiatría, reconocieron que la salud mental atraviesa “una situación compleja”, que el sistema de salud está “colapsado, en crisis” y que la profesión enfrenta “desafíos de envergadura”. Además, consideraron que la época actual está “signada por la apología de la crueldad” y criticaron el proyecto presentado para cambiar la Ley Nacional de Salud Mental.

El evento, cuyo lema es “Las adicciones y el espectro impulsivo. De la clínica y las determinantes biopsicosociales al tratamiento centrado en las personas”, se desarrollará hasta mañana en los salones del Gran Hotel Provincial.

El presidente del encuentro y de la Asociación de Psiquiatras de Argentina (APSA), doctor Esteban Toro Martínez, reconoció: “Nos encontramos en una situación compleja. Nuestra especialidad enfrenta desafíos de envergadura. La función social y sanitaria de la psiquiatría está bajo cuestionamiento permanente”.

Asimismo, advirtió que el sistema sanitario está “colapsado, en crisis”, debido a las “partidas presupuestarias insuficientes, con ingresos bajos que obligan al pluriempleo, con profesionales trabajando en su máximo esfuerzo y sin recursos, con un sistema legal que pendula entre la libertad y la seguridad, generando un clima de incertidumbre jurídica”. Y, en ese sentido, afirmó que “la consecuencia es directa y obvia: ‘burnout’”, que se grafica en “la deserción del sector público”. “Es inédito que haya puestos vacantes en muchas instituciones públicas cuando en épocas no tan lejanas el sueño dorado de todos nosotros era entrar al hospital”, dijo. En ese sentido, el profesional describió las situaciones diarias que deben enfrentar los psiquiatras y, en consecuencia, afirmó: “La psiquiatría es una especialidad fundamental, vigente, esencial, insustituible en el equipo de salud”.

Cambios

Asimismo, Toro Martínez esbozó que también hay “nuevas exigencias a escala mundial”, como el incremento de las “adicciones y otros trastornos mentales en proporciones pandémicas”. “La exaltación de la belleza –dijo–, de la juventud y del éxito individual proponen un modelo en salud, entendido más como un anhelo de la eternidad o un antienvejecimiento que un genuino bienestar”.

Y, en ese sentido, advirtió: “Muchos líderes mundiales han decidido renunciar a la mesura, la tolerancia y la ternura. Pareciera que ser y mostrarse crueles es sinónimo de libertad”. Finalmente, aseguró: “Estamos ante una época signada por una apología de la crueldad, supremacismo e insensibilidad por el otro. No hay libertad sin bienestar y sin justicia social”.

Del acto oficial también participaron el secretario de Políticas Integrales sobre Drogas de la República Argentina (Sedronar), magíster Roberto Moro; el subsecretario de Atención Primaria Ambulatoria y Comunitaria de CABA, doctor Gabriel Battistella; la subsecretaria de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencia de la provincia de Buenos Aires, licenciada Julieta Calmels; el presidente de la Asociación de Psiquiatras de América Latina (APAL), doctor Santiago Levin; en representación de la Asociación Argentina de Psiquiatras (AAP), doctor Alejo Corrales; el presidente de Psiquiatras Infanto Juveniles (AAPI), doctor Darío Sangineto; el presidente de la Asociación Gremial de Psiquiatras de la ciudad de Buenos Aires, doctor José María Martínez Ferreti, y la vicepresidenta del Congreso, doctora Marcela Paladino. De manera virtual, hizo lo propio la directora nacional de Abordaje de Salud Mental y Consumos Problemáticos, doctora Liliana González. La música en vivo estuvo a cargo del “Cuarteto Mar del Plata”.

Las actividades continuarán hoy, comenzando a las 8.30 con la 4° Caminata Saludable: “¿Qué tal psicaminamos?”, que recorrerá la costa.