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ADEPA expresó “máxima preocupación” por la restricción del acceso de periodistas a la Casa de Gobierno

La entidad señaló que la medida “no reconoce antecedentes en la vida democrática argentina” e “impacta directamente sobre la libertad de expresión y el derecho a la información”.

Frente a la restricción de ingreso de periodistas a la sala de prensa de la Casa Rosada, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) expresa su “máxima preocupación” ante lo que considera “una medida intempestiva que no reconoce antecedentes en la vida democrática argentina“.

En un comunicado compartido por la entidad en las últimas horas, se afirma que “la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) manifiesta su máxima preocupación por la decisión del Gobierno nacional de restringir el ingreso de todos los periodistas acreditados a la Casa Rosada, una medida intempestiva que no reconoce antecedentes en la vida democrática argentina”.

Práctica institucional consolidada

El texto continúa: “El acceso de los periodistas a la sede del Poder Ejecutivo constituye una práctica institucional consolidada a lo largo del tiempo, que nunca fue interrumpida de manera generalizada, y que resulta esencial para garantizar el derecho de la sociedad a recibir información sobre los actos de Gobierno”.

De ese modo, ADEPA advierte que “la existencia de una investigación judicial en curso, así como eventuales denuncias vinculadas a hechos específicos, no justifican la adopción de medidas de carácter general que afectan el normal ejercicio del periodismo ni deben derivar en restricciones colectivas que limiten el acceso a la información pública”.

Impacto

La decisión, además, “impacta directamente sobre la libertad de expresión y el derecho a la información, pilares fundamentales del sistema democrático”.

En el cierre del comunicado, ADEPA insta a las autoridades a “revisar de manera urgente esta medida y a restablecer las condiciones habituales de trabajo para los periodistas acreditados, en resguardo de la transparencia institucional y del pleno ejercicio de la libertad de prensa”.

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