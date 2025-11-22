Caen dos sospechosos tras una serie de hurtos y una investigación que involucró a cinco ciudades

Operativo MECHEROS DEL CORREDOR ATLÁNTICO

Una pareja señalada por cometer hurtos reiterados en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires fue detenida tras un amplio operativo policial que incluyó análisis de cámaras, allanamientos simultáneos, una persecución vehicular y el secuestro de una gran cantidad de elementos presuntamente obtenidos de manera ilícita.

Dos denuncias en Lezama encendieron las alarmas

El caso se inició en Lezama con dos denuncias aparentemente aisladas:

En el primer hecho, una vecina descubrió el faltante de su billetera con documentación y tarjetas.

En el segundo, otra mujer constató operaciones no autorizadas realizadas con una tarjeta bancaria que tenía en su poder y que luego advirtió que le había sido sustraída. Denunciándose a posterior un tercer hecho del mismo tenor

Las coincidencias en la modalidad y los tiempos llevaron a los investigadores a sospechar que se trataba de los mismos autores.

Conexión con un ilícito en la Costa y comienzo del trabajo conjunto

El 21 de noviembre, la policía de Lezama Junto con la Comisaria Costa 4ta San Bernardo amplió las actuaciones tras relacionar los hechos con un episodio ocurrido en la jurisdicción de la Comisaría Costa 4ta, que ya se encontraba en investigación fiscal. Esa conexión activó un trabajo conjunto entre ambas dependencias y entre las Fiscalías 2 de la Costa y 9 de Chascomús.

Mediante la revisión de cámaras públicas y privadas, y con el apoyo del sistema multimagencia —que incluye centros de monitoreo de La Costa, Esteban Echeverría, Mar del Plata y Lezama— se logró reconstruir los movimientos de los sospechosos y confirmar la materialidad ilícita.

La pesquisa determinó que los autores serían una pareja que reside en la ciudad de Mar del Plata, la cual se trasladaba por distintas localidades realizando hurtos de pequeña escala, principalmente de tarjetas, billeteras y objetos personales, para luego utilizarlos rápidamente antes de que los damnificados advirtieran los faltantes.

La Fiscalía solicita al Juzgado allanar dos domicilios en Mar del Plata

Con los informes criminales de la Delegación de Inteligencia y la evidencia reunida, la Fiscalía N.º 2 de Mar del Tuyú solicitó una orden de allanamiento de urgencia, la cual fue otorgada por el Juzgado de Garantías interviniente.

El 21 de noviembre, fuerzas de Lezama, La Costa, GAD y comisarías de Mar del Plata irrumpieron en dos viviendas vinculadas a los investigados.

Allanamiento 1 – Secuestros

En la primera vivienda se incautaron:

Varias prendas de vestir utilizadas posiblemente durante los hechos

Tickets de compras recientes

Otros elementos de interés para la causa

Los moradores no se encontraban al momento del operativo.

Allanamiento 2 – Secuestros

En el segundo domicilio el secuestro fue aún mayor:

Artículos de grifería

Una pelota deportiva

Pantuflas

Una consola de videojuegos de última generación

Tres joysticks

Diez juegos de consola

Dieciséis cajas de zapatillas nuevas

Una gran cantidad de perfumes y cremas

Varias prendas de vestir y camperas

Una valija

Más artículos de grifería completa

Tampoco se encontró a los ocupantes del lugar.

Localización del vehículo y persecución

Mientras los procedimientos finalizaban, los policías detectaron la circulación del automóvil utilizado por los sospechosos. Ante las órdenes de detención, el conductor intentó fugarse, iniciándose una breve persecución que terminó con la interceptación del rodado.

Dentro del vehículo se secuestraron:

Carteras y billeteras

Un bolso con distintos objetos

Cientos de cigarrillos, algunos en cartones completos

Tres teléfonos celulares

Dinero en efectivo de distintas monedas (pesos, dólares, euros y reales)

Prendas de vestir nuevas

Conjuntos de mallas

Otros elementos asociados a la investigación

Al momento de la detención, la mujer adoptó una actitud hostil e intentó agredir al personal policial.

La Fiscalía avaló el procedimiento

La Fiscalía interviniente convalidó las actuaciones y se espera que en las próximas horas se amplíen cargos teniendo en cuenta la cantidad de hechos, la multiplicidad de jurisdicciones y la evidencia secuestrada.

Las autoridades no descartan que existan más damnificados y continúan trabajando para identificar el origen de cada objeto recuperado