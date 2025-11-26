PortadaSociedad

Atención: nuevo desvío al tránsito en la Ruta Provincial Nº11

Se producirá desde el 27/ 11 /2025 a la altura del kilómetro 481, donde los autos que circulen con sentido a Villa Gesell serán redirigidos hacia una mano única

La Dirección de Vialidad de la provincia de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, comunica que se efectuarán desvíos en la Ruta Provincial Nº 11, en el marco de la obra que la transformará en Autovía, entre Villa Gesell y Mar Chiquita.

El desvío se producirá desde el 27 de noviembre e iniciará a la altura del kilómetro 481, donde el tránsito que circule con sentido a Villa Gesell será redirigido hacia una mano única a lo largo de 1200 metros, lugar en el que se retomará la normal circulación.

El propósito de redireccionar el tránsito en cercanías a las áreas de trabajo es preservar la fluidez vehicular, reducir el impacto sobre la circulación local y garantizar condiciones seguras de trabajo y tránsito en el área de intervención.

Se recomienda a los usuarios respetar las velocidades permitidas en el sector de obra, atendiendo a la cartelería ubicada en el lugar.

EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren
