Alma Cabral Arrieta, nueva Mejor Sommelier de Argentina

Representará al país en el Mundial 2026, tras una final que reunió a los principales referentes del sector. Patricio Zárate y James Still completaron el podio.

Alma Cabral Arrieta fue nombrada Mejor Sommelier de Argentina 2025 y será la representante nacional en el Concurso Mundial de Sommeliers 2026, organizado por la Association de la Sommellerie Internationale (ASI) y la Asociación Argentina de Sommeliers en el Hotel NH City de Buenos Aires.

El podio se completó con Patricio Zárate, en segundo lugar, y James Still, en tercero. Los tres atravesaron una instancia exigente que combinó teoría, degustaciones a ciegas y pruebas de servicio bajo la mirada de un jurado integrado por especialistas locales e internacionales.

“Después de tanto sacrificio, todos llegamos a algún lugar… el esfuerzo siempre tiene su recompensa”, dijo Cabral Arrieta al recibir el reconocimiento.

El Concurso Mejor Sommelier de Argentina, organizado cada tres años por la AAS, celebró en esta edición su décimo aniversario. El proceso incluyó evaluaciones teóricas, análisis sensoriales y desafíos vinculados a bebidas como destilados, cervezas, café, té y sake, además de contenidos de geografía vitivinícola, gastronomía y cultura general.

Las pruebas prácticas reprodujeron situaciones habituales del servicio: atención al comensal, comunicación clara y capacidad para transmitir información con precisión. Esta combinación buscó medir el desempeño técnico y la habilidad interpersonal, dos aspectos centrales de la profesión.

Con este triunfo, Cabral Arrieta se suma a la lista de sommeliers que representaron a la Argentina en competencias internacionales. Es egresada de CAVE (Centro Argentino de Vinos y Espirituosas), finalista del concurso en 2022 y cuenta con experiencia en salas de restaurantes como Sucre, Aldo’s, Casa Coupage, Restó, La Bourgogne y Tegui. También realizó una pasantía en Le Suquet – Maison Bras, en Francia. Hoy trabaja como ejecutiva de cuentas en Áurea y Punto, da clases en CAVE y coordina degustaciones y asesorías.