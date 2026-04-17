Abren la preinscripción para aspirantes a cadetes del Servicio Penitenciario Bonaerense

El Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) informa que desde este viernes 17 de abril y hasta el próximo 15 de mayo está abierta la *preinscripción* para la carrera de oficiales 2027, que se dicta en la Escuela de Cadetes de La Plata.

Según se adelantó, la formación técnica ofrece salida laboral inmediata y título oficial. Los interesados deberán inscribirse de manera online, cumplir requisitos específicos y superar un proceso de selección para ingresar al cuerpo penitenciario.

El trámite debe realizarse a través del sitio oficial www.spb.gba.gob.ar, donde se encuentra disponible el formulario de preinscripción para aspirantes a cadetes.

La formación tiene una duración de dos años y entrega el título de Tecnicatura Superior en Gestión Penitenciaria para la Inclusión Social y se dicta en la Escuela de Cadetes “Inspector General Baltasar A. Iramain” que funciona en el Instituto Superior de Formación Técnica N° 6001, situado en 44 N° 2000.

Quienes egresen, además, serán incorporados al SPB con la jerarquía de Oficial Adjutor del Escalafón General. El título es emitido por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y también cuenta con el aval de la Dirección General de Cultura y Educación.

*Los requisitos para postularse en el SPB son los siguientes:*

Haber nacido entre el 5 de abril de 2003 y el 31 de diciembre de 2009.

Ser argentino, nativo o por opción.

Tener certificación de estudios secundarios completos.

No poseer antecedentes penales.

Entregar en término solicitud y documentación administrativa completa.

Los pasos a seguir tras la preinscripción

Una vez realizada la preinscripción virtual, la presentación de documentación será de manera presencial entre el del 18 de mayo y el 19 de junio de 2026 en la Escuela de Cadetes, con el fin de formalizar la *inscripción*.

Cabe mencionar que, tras cumplimentar los pasos de preinscripción e inscripción, se llevará a cabo un proceso de selección que consistirá en la administración de pruebas eliminatorias que, en principio, serán de junio a octubre.

La mencionada instancia incluirá exámenes de conocimientos generales, psicotécnicos, de salud, de aptitud física y una entrevista personal con referentes institucionales.

En la web oficial del SPB se puede consultar la bibliografía sugerida para los exámenes y descargar el formulario de inscripción correspondiente.