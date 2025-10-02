PortadaTordillo

Tordillo: El intendente Olivera y Katopodis coordinan avance en la obra del acueducto

 ️El intendente Héctor Olivera se reunió nuevamente con el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis para avanzar en la obra del acueducto. Una obra de suma importancia para optimizar el servicio de agua sanitaria en nuestro distrito.
En este marco, hoy nuestra ciudad recibió a un equipo de expertos compuesto por un geólogo, un ingeniero y un técnico, quienes estarán aquí durante tres días para realizar un relevamiento completo de la obra.
El objetivo es ultimar detalles para implementar el rebombeo y optimizar el funcionamiento del acueducto. Estamos convencidos de que estas mejoras traerán soluciones significativas a los inconvenientes que enfrentamos actualmente.
Llevar adelante esta obra significa dar respuesta a las demandas de nuestra comunidad y es posible gracias al acompañamiento del gobierno provincial.
