¿Se rompe el acuerdo en Gaza?: Israel lanzó dos ataques aéreos

Los militares israelíes dijeron responder a un ataque de Hamás, que acusa a Israel de incumplir el acuerdo.

El Ejército de Israel lanzó una serie de bombardeos contra ciudad de Rafá, en el sur de la Franja de Gaza, tras un presunto ataque de Hamás contra una unidad de ingenieros y su refuerzo militar. Por eso, peligra el acuerdo de paz en Medio Oriente, lo que genera una situación de mucha fragilidad. Hasta el momento se desconoce si hay heridos o muertos, ni tampoco si este fuego cruzado podría poner en peligro el alto el fuego que entró en vigencia el 10 de octubre.

Israel tenía el control del 30% de la Franja de Gaza, y al retirarse empezaron a haber enfrentamientos entre distintos grupos terroristas, encabezados por Hamas, para controlar la zona. Sumado a que, según Israel, hubo ataques con morteros a sus posiciones.

Operación contra milicia rival de Hamás

Según dijo a Efe una fuente del brazo armado de Hamás, el grupo, había iniciado un operación en Rafah para eliminar a Yasser Abu Shabab, líder de la milicia rival conocida como las ‘Fuerzas Populares’. Pero soldados israelíes intercedieron para apoyar a Shabab, iniciando ataques cruzados y causando la explosión de una excavadora israelí.

Ayer, el Gobierno de Estados Unidos ya advirtió que tenía “informaciones creíbles” que indicaban que que indicaban que la organización terrorista planeaba “una violación inminente” del alto el fuego. Esta mañana, el grupo islamista Hamás rechazó esa acusación y culpó a Israel de haber armado y financiado a esas otras milicias que, dijo, perpetraron “asesinatos, secuestros, robos de camiones de ayuda y robos contra civiles”.

Hamás, considerado una organización terrorista tanto por Israel como por otros países, incluidos Alemania o Estados Unidos, afirmó que los agentes de Policía de Gaza, “con un amplio apoyo civil y popular”, están persiguiendo a estas pandillas y haciéndolas responsables “de acuerdo a mecanismos legales claros, para proteger a los ciudadanos y preservar la propiedad pública y privada”.