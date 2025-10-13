Por un paro docente, este martes no habrá clases en las escuelas del país

Es en reclamo de Ctera es por mejores condiciones laborales. La protesta impactará en la provincia de Buenos Aires por la adhesión de todos los gremios.

Docentes de la provincia de Buenos Aires pararán este martes 14 de octubre en el marco de una protesta que a nivel nacional impulsa la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) para reclamar al Gobierno de Javier Milei mejores condiciones laborales.

Bajo el lema “La Escuela Enseña y Construye Esperanza”, los gremios le dan continuidad a un plan de lucha que comenzaron la semana pasada con clases públicas, radios abiertas y actividades espacios públicos de todo el país.

En tanto, este martes habrá una Marcha Federal Educativa con paro de 24 horas que, en la provincia de Buenos Aires, incluye a todos los gremios del Frente de Unidad Docente Bonaerense, que integran Suteba, FEB, Amet (técnicos), Sadop (colegios privados) y Udocba.

“Frente al ajuste, los recortes presupuestarios y el desfinanciamiento educativo, Ctera reafirma su compromiso en defensa de la escuela pública, de calidad, democrática y federal. Porque defender la educación pública es defender la Patria”, señaló la entidad gremial en un comunicado.