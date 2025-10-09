LA COPA DE ORO DEL TSC ABRE EL FUEGO EN DOLORES

Por segunda ocasión en el año, el autódromo Miguel Ángel Atauri recibe al Turismo Special de la Costa con el Gran Premio Vasco Sarasúa. Marca el inicio de la primera de las tres fechas del Play Off que definirá al campeón 2025 del TSC.

El calendario se encamina a la recta final del campeonato y se van perfilando lentamente los protagonistas que pelearan por el título. Por lo cual, el autódromo Miguel Atauri de Dolores marca la prueba de fuego para los diez contendientes del campeonato. Además se pone en juego el trofeo Gran Premio Vasco Sarasúa, en homenaje a Carlos Alberto Sarasúa, integrante fundacional de la categoría y dirigente histórico del automovilismo zonal.

Será un festival de puro automovilismo zonal el que se vivirá en el trazado ubicado a la vera de la autovía 2 en conjunto con el grupo del Zonal del Atlántico, que lo integran la Monomarca Fiat, Promocional y TC2000 del Atlántico. Por el TSC, 16 protagonistas son de la partida para este fin de semana.

REGRESOS Y DEBUTS.

Del grupo de los 16 anotados hay tres retornos y un debut. Regresan el binomio compuesto por Juan Pablo Villanueva – Lionel Ugalde (Valiant I), Juan Ezequiel Rosconi (CHEVROLET) -ambas tripulaciones su tercera participación en el año- y Luis Redondo (CHEVROLET) que juega de local. En tanto, Pedro Larribe deja de lado su faceta de preparador y debuta como piloto en el TSC con Emmanuel Fauda, amigo y actual campeón de la Clase C del TC Bonaerense, con el auto de su propiedad.

IANNI BUSCA CONSOLIDARSE EN LA COPA

Firme desde el inicio del certamen, Ariel Ianni (FORD) llega como líder de la Copa de Oro con 35 puntos; sobre 22 de Marcelo Doumic (DODGE), el último ganador de la carrera pasada en Mar del Plata. El ‘Gringo administró el potencial del Falcón toda la temporada y con vaivenes por el lastre reglamentario, busca consolidarse en el Atauri e irse con los puntos gordos del fin de semana. En tanto Doumic está a 13 unidades del piloto balcarceño y se perfila como gran protagonista de la fecha con el desafío personal de correr por primera vez en Dolores con su coupé Dodge.

En tanto Luca Bozzone (CHEVROLET) viene de gran temporada en el TSC siendo al momento el novato del año con la Chevy del AEG Competición. Con una cosecha de dos podios se ubica tercero con 9 pts en el Play Off y solamente adeuda la victoria para pelear por la corona. Detrás y a un punto de Bozzone se ubica el binomio Esteban Dimuro – Kevin Baigorria (CHEVROLET) con 8 pts y con 6 pts. Darío Rapari (CHEVROLET) que ostenta un triunfo con ‘La Chelita II’.

CRONOGRAMA OFICIAL

La actividad se pone en marcha el viernes con los entrenamientos pagos. Luego, el cronograma oficial inicia el sábado al mediodía con los entrenamientos matutinos a partir de las 12.45 hs. Más tarde, la jornada prosigue con las tandas clasificatorias: la primera (Invitados – dos grupos) se desarrollará desde las 14:55 y la restante (Titulares – dos grupos) desde las 16:35 hs.

Las finales se pondrán en marcha el domingo a desde las 12.00hs (Titulares) y la última competencia (Invitados) se pondrá en marcha a las 14.15 hs. a 14 vueltas de recorrido con transmisión vía streaming a partir de las 11 hs por parte del equipo Ave Contenidos.

CRONOGRAMA TSC EN DOLORES II | FECHA 6 | COPA DE ORO SÁBADO 11/10 12.45 a 12.55 ENTRENAMIENTOS TSC 13.50 a 14.00 ENTRENAMIENTOS TSC 14.55 CLASIFICACION TSC INVITADOS 10 MINUTOS EN DOS GRUPOS 16.05 CLASIFICACION TSC TITULARES 10 MINUTOS EN DOS GRUPOS DOMINGO 12/10 12.00 FINAL TSC TITULARES 14 VUELTAS 14.15 FINAL TSC INVITADOS 14 VUELTAS

POSICIONES CIERRE ETAPA REGULAR.

POS PILOTO|DUPLA TOTAL DIF. 1 IANNI ARIEL | I. RAMOS (INV) 35 2 LETCHE DOUMIC MARCELO | A. OUBIÑA (INV) 22 -13 3 BOZZONE LUCA | M. CHICO (INV) 9 -26 4 DIMURO JUAN ESTEBAN | K. BAIGORRIA (INV) 8 -27 5 RAPARI DARIO | O. RAPARI (INV) 6 -29 6 MORON NAHUEL | M. MORON (INV) 2 -33 7 DURAN ARIEL | G. CASTEJÓN (INV) 1 -34 8 GUSMEROLI AGUSTIN | L. BAYALA (INV) 1 -34 9 CLIMENTE, CARLOS | I. ISIDRO (INV) 1 -34 10 ISLAS JUAN MIGUEL | CHICO MARTIN(INV) | M. BAÑOS (INV) 1 -34

LISTADO DE INSCRIPTOS