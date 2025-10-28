IMPORTANTE REUNIÓN POR EL FUTURO DE CASTELLI

El Intendente Francisco Echarren mantuvo una reunión Silvina Batakis, Ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano de PBA, y Diego Menéndez, Administrador del Instituto de la Vivienda donde confirmaron el acompañamiento para que Castelli avance en los barrios “Evita” y “Curita”, dentro del programa “esfuerzos compartidos”.

“Vamos a seguir trabajando junto al gobernador Axel Kicillof y la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano de la Provincia de Buenos Aires, para que cada familia de Castelli que todavía sueña con su casa propia pueda hacerlo realidad”, expresó el jefe comunal.

“No nos vamos a detener. Todos los días trabajamos para que más familias de Castelli dejen de alquilar y puedan tener su hogar”, finalizó Echarren.