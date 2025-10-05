HABRÁ NUEVA FECHA PARA EL JUICIO POR EL CASO DE URIEL MANSILLA

Se confirmó que habrá una nueva fecha para el juicio por la muerte de Uriel Mansilla, el joven de 17 años que, según denuncia su familia, “pudiendo salvarlo, lo dejaron morir” tras haber permanecido con vida durante varias horas después de sufrir un accidente ocurrido el 31 de marzo de 2023 en la Ruta 2.

Los padres de Uriel sostienen que hubo graves irregularidades en las horas posteriores al accidente. Aseguran que su hijo permaneció con vida entre cinco y siete horas sin recibir asistencia.

Desde su entorno cercano señalaron que la espera genera un profundo dolor y que lo único que desean es que el proceso judicial avance lo más rápido posible, para que finalmente Uriel pueda descansar en paz y se haga justicia.

A raíz de la angustiante situación, la madre del adolescente atraviesa también serios problemas de salud, lo que acrecienta la preocupación de familiares y allegados.