EL INTENDENTE JUAN PABLO GARCÍA ANUNCIÓ QUE DOLORES TENDRÁ SU PRIMERA CANCHA DE SÓFTBOL

Dolores sigue apostando al desarrollo del deporte y al futuro de sus jóvenes. El Intendente recibió a los y las jóvenes que representaron a la ciudad en los Juegos Bonaerenses, que por segundo año consecutivo se consagraron campeones obteniendo la medalla dorada en sóftbol, y anunció oficialmente la construcción de la primera cancha de sóftbol de la ciudad.

Este nuevo espacio será destinado al entrenamiento, la competencia y la formación de deportistas, acompañando el crecimiento de una disciplina que ha dado grandes alegrías a Dolores. La nueva cancha permitirá a los equipos locales entrenar en condiciones óptimas, albergar torneos y fortalecer un espacio de perfeccionamiento deportivo que ya muestra frutos concretos.

“Esta nueva cancha será un espacio para entrenar, competir y soñar en grande. El deporte representa los valores que queremos: esfuerzo, amistad y futuro”, aseguró el Intendente Juan Pablo García.