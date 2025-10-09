DestacadoDolores

DOLORES: UN JOVEN POLICÍA FUE HALLADO SIN VIDA

Este jueves, un joven policía de aproximadamente 26 años fue encontrado sin vida en una vivienda ubicada en calle Aparicio, entre Castelli y Cramer.

En el lugar trabajaron autoridades policiales y judiciales.

De acuerdo a las primeras informaciones, se trataría de un hecho de autodeterminación.

⚠️ Si usted, un familiar o alguien cercano atraviesa una situación difícil, siente que no encuentra salida o está en crisis emocional, es importante pedir ayuda.

📞 135 (línea gratuita desde CABA y Gran Buenos Aires)
📞 (011) 5275-1135 (desde cualquier punto del país)
📞 911 (emergencias)

