DOLORES: SOLICITAN ELEVACIÓN A JUICIO CAUSA POR ABUSO DE UN MENOR

La Justicia de Dolores solicitó la elevación a juicio de la causa que involucra a tres hombres acusados de abusar de un adolescente de 14 años, entre ellos dos docentes.

La investigación, a cargo de la fiscal Mónica Ferre, determinó que los imputados habrían contactado a la víctima a través de una aplicación de citas. Además, uno de los agravantes señalados es que el menor resultó contagiado de HIV.

La denuncia fue realizada por los padres del joven, lo que permitió avanzar en una pesquisa que generó gran repercusión en la comunidad.