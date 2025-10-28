PortadaSociedad

Colocan islas flotantes artificiales en la laguna de Chascomús

Se trata de una iniciativa del Instituto Nacional del Agua (INA) que tiene como propósito eliminar el nitrógeno, el fósforo y la materia orgánica del agua.

En los últimos días investigadores del Instituto Nacional del Agua (INA) junto al personal del área de Ambiente de la municipalidad de Chascomús comenzaron la construcción de islas flotantes artificiales que serán colocadas en la laguna, con el propósito de estudiar su impacto en distintos tipos de ambientes.

Estas islas flotantes artificiales, según cuenta El Cronista, constituyen una tecnología de bajo impacto o solución basada en la naturaleza, que combina plantas y microorganismos. Por lo general su uso se complementa con otras técnicas como los humedales construidos.

Eliminar N y P

El propósito de esta tecnología es eliminar elementos como el nitrógeno, el fósforo y materia orgánica del agua mediante la absorción de las raíces de las plantas de la isla flotante. También, la interacción de los microorganismos cerca del sistema radicular a fin de reducir la eutrofización (contaminación por el exceso de nutrientes) de la masa de agua.

Este tipo de islas se están probando actualmente en lagunas urbanas y en la industria, para el tratamiento de aguas residuales.

El sistema se encuentra en etapa experimental. Si bien hasta el momento ha arrojado resultados alentadores, no reemplaza la flora nativa del humedal.

Movimientos del agua

Los investigadores optaron por colocar las islas artificiales en la laguna de Chascomús por varias de sus particularidades, entre ellas los movimientos del agua generados por los vientos. Además, quieren ver si se produce o no interacción con la fauna local.

Desde el citado medio, señalan que “quienes crucen por el puente del arroyo San Felipe podrán observarlas con facilidad”, y agregan que “se ruega a la comunidad no tocarlas ni vandalizarlas”.

