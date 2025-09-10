DestacadoDolores

TURISMO DEPORTIVO: MÁS DE 1000 DEPORTISTAS PARTICIPARÁN DEL TORNEO MAXI BÁSQUET

Durante cuatro días se desarrollará en Dolores la segunda edición del Torneo Maxi Básquet.
El importante evento se realizará desde el jueves 11 al domingo 15 de septiembre y participarán equipos femeninos y masculinos de toda la provincia y también de Uruguay.
“Este evento que es sumamente significativo para Dolores, va en sintonía con la estrategia que tenemos para movilizar la actividad económica, potenciar el turismo y darle vida a nuestra ciudad, en este caso a través del Deporte”, dijo el Intendente Juan Pablo García.
Los partidos se realizarán en las canchas de los clubes Sarmiento, Independiente, Ever Ready, Social y Ferro, donde durante todo el fin de semana se jugarán partidos simultáneos en todas las sedes.
También el sábado, entre las 15 hs y las 16 hs habrá Básquet callejero y una clínica a cargo de Carlos Romano, ex jugador de la Selección Nacional.
Las entradas son libres y gratuitas y la capacidad hotelera de la ciudad está colmada para esa fecha.
EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren

