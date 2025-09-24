Política EconomiaPortada

Tras el rechazo a los decretos, el Gobierno nombró nuevas autoridades en el INTA, el INASE y el INV

Las designaciones se producen después de que el Congreso frenara los decretos que impulsaban la reestructuración y disolución de varios organismos dependientes del Ministerio de Economía.

El Poder Ejecutivo oficializó este martes la designación de funcionarios en organismos que habían quedado en suspenso por los decretos de reestructuración anulados por el Congreso. Las resoluciones alcanzan al INTA, al INASE y al Instituto Nacional de Vitivinicultura.

El Decreto 684/2025, publicado en el Boletín Oficial, nombró como presidente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) al ingeniero agrónomo Nicolás Bronzovich y como vicepresidente al médico veterinario Carlos Alberto Antonio Vera.

En el Instituto Nacional de Semillas (INASE), la presidencia quedó en manos del ingeniero agrónomo Martín Famulari, con un mandato de dos años. En el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), fue designado presidente el ingeniero agrónomo Carlos Raúl Tizio Mayer.

Las designaciones se dan luego de que el Congreso le ponga un freno a la intención gubernamental de disolver el INASE y reestructurar el INTA y el INV, junto con otras áreas reguladoras de la cartera que encabeza Luis Caputo.

A principios de septiembre, también se nombraron nuevos responsables del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INPI), luego de que el Congreso rechazara los decretos que proponían su reestructuración.

Lo mismo sucedió al volver a poner en funciones a los responsables de la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) y la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), y nombrar nuevos funcionarios para la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

El pasado 3 de septiembre se publicaron los Decretos 627/2025 y 628/2025, los cuales restituyeron las disposiciones que habían sido derogadas, modificadas o sustituidas por los Decretos 345/25, 351/25, 461/25 y 462/25.

Compartir este artículo
ifex
Promoviendo y defendiendo la libertad de expresión como un derecho humano fundamental.
EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren

También podría interesarte

Política EconomiaPortada

Indec: las ventas en supermercados cayeron 2,1% en julio

PortadaSociedad

Aves comerciales: Senasa realiza controles sanitarios de fiscalización en establecimientos

Política EconomiaPortada

Mauricio Macri, con los candidatos de PRO, negó diálogo con Javier Milei: “Hace más de un año no hablamos”

PortadaSociedad

El Gobierno confirmó el traslado del feriado del 12 de octubre: habrá fin de semana largo

GastronomíaPortadaSociedad

Argentina define al Mejor Sommelier 2025 en un concurso de alcance internacional

PortadaSociedad

Maltrato animal en Berisso: rescataron a un perro desnutrido y detuvieron al dueño

PortadaSociedad

Se autopercibía policía: lo detuvieron por vestir de uniforme y portar una réplica de arma reglamentaria

Política EconomiaPortada

Kicillof: “En octubre hay que elegir a los que no le mienten a nuestro pueblo”

Política EconomiaPortada

El Gobierno elimina retenciones a los granos hasta el 31 de octubre

PortadaSociedad

 TRAGEDIA EN VILLA GESELL: PADRE E HIJO MURIERON EN UN INCENDIO

General LavallePortada

General Lavalle: Con un Asado Popular se festejará la Patrona de la ciudad

PortadaSociedad

El peor final: hallaron sin vida al jubilado que llevaba cuatro días desaparecido en Zárate

Mostrar más