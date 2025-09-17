CastelliLezamaPortada

POLICÍA DE CASTELLI DETUVO EN LEZAMA A UN PRÓFUGO BUSCADO EN JUJUY

Este miércoles 17 de septiembre, en la zona rural de Las Barrancas, partido de Lezama, la Policía Comunal de Castelli detuvo a un hombre de 37 años que se encontraba prófugo de la Justicia jujeña.
Al verificar su identidad, se confirmó que sobre él pesaba un pedido de captura por abuso sexual gravemente ultrajante cometido contra un menor de 18 años en un contexto de convivencia, con dos hechos acumulados en concurso real.
El detenido permanece alojado en dependencias de la Policía Comunal de Castelli, a disposición de la Justicia interviniente.
