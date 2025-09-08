HISTÓRICO TRIUNFO DE JUAN PABLO GARCÍA EN DOLORES: SU LISTA ARRASÓ CON EL 60% DE LOS VOTOS

En una elección que quedará marcada en la historia de la ciudad, la lista del intendente Juan Pablo García, encabezada por Marcos Elizalde, obtuvo un triunfo contundente con el 60% de los votos, alcanzando la mejor elección registrada en Dolores.

Elizalde superó los 10 mil votos, sacando más de 6 mil de diferencia sobre el segundo, Camilo Etchevarren. El resultado definió la composición del Concejo Deliberante: 4 concejales para el oficialismo, 2 para Etchevarren y 1 para La Libertad Avanza.

En medio de la emoción por el apoyo masivo, el intendente Juan Pablo García agradeció a los vecinos y dejó un mensaje de unidad y responsabilidad: “Quiero agradecer el apoyo, que fue histórico: más de 10 mil votos. Este triunfo nos obliga a tener más responsabilidad y humildad que nunca. Lo único que tenemos que destruir es la grieta”.

“Nuestra ciudad dijo claramente que no quiere patrones de estancia ni dirigentes feudales que se quieran quedar en el poder toda la vida. Tampoco fanatismos ni divisiones”, destacó. García.

“Hicimos muchos cambios en poco tiempo que tenemos que cuidar, pero también todavía nos quedan muchas cosas por mejorar”, concluyó.