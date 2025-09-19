DOLORES: EL 2 DE OCTUBRE COMIENZA EL JUICIO AL POLICÍA ACUSADO DE FEMICIDIO EN GENERAL BELGRANO

El martes 2 de octubre comienza en los Tribunales de Dolores el juicio oral y público contra Nataniel Schouten, el policía de 39 años que permanece detenido en el penal de Magdalena acusado de haber asesinado a Marcela Costilch (57) en General Belgrano y de haber intentado luego matar a su expareja, Eleana Peña (33), quien logró salvarse gracias a la intervención de un vecino.

El caso, ocurrido en 2023, conmocionó a la comunidad belgranense y tuvo amplia repercusión en la región.

La expectativa de pena es prisión perpetua, y desde el entorno de las víctimas manifestaron que confían en que el tribunal dictará “una condena ejemplar”. “Es un día muy importante para nosotros, esperamos que la Justicia esté a la altura y que el asesino reciba reclusión perpetua por tiempo indeterminado”, expresaron familiares de Costilch y Peña.

El imputado también debe afrontar otros tres procesos judiciales: uno por amenazas y lesiones y dos por desobediencia.

Vecinos y allegados a las víctimas ya convocan a acompañar a las familias en los tribunales de Dolores durante el Juicio.