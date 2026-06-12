El Pro le mandó un nuevo mensaje a Milei: “Queremos que usted defienda el cambio y no a Adorni”

En un breve posteo desde su cuenta en X, el partido liderado por Mauricio Macri metió presión sobre el presidente. Anteriormente habían calificado lo de Adorni como “una falta grave”.

En un breve posteo desde la red social X, el Pro le envió este viernes un nuevo mensaje al Gobierno por el escándalo que envuelve al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien finalmente presentó su declaración jurada, pero sus explicaciones sobre 500 mil dólares que tenía no declarados dejaron muchísimos más interrogantes, dudas y cuestionamientos.

“Presidente: los que estamos apoyando al cambio queremos que usted defienda el cambio y no a Adorni”, aseveraron desde la cuenta oficial del partido amarillo, liderado por el expresidente Mauricio Macri, quien desde el minuto cero rechazó la designación de Adorni al frente de la Jefatura de Gabinete.

Los aliados de La Libertad Avanza ya se habían manifestado este jueves, cuando calificaron a la situación del funcionario como “una falta grave”, porque “no puede decirles a los argentinos y al Congreso Nacional que no ocultó nada, y después admitir que sí lo hizo. Eso no tiene ninguna justificación posible”.

Ese texto trascendió horas después de que Adorni presentara una reconstrucción integral de la evolución económica familiar que incorpora activos no declarados en presentaciones anteriores. Entre ellos, aproximadamente USD 513.000 vinculados a inversiones en Bitcoin realizadas entre 2013 y 2018, ingresos derivados de herencias y modificaciones en la composición patrimonial compartida con su esposa, Bettina Angeletti, según dijo.

Desde el partido amarillo consideraron que “en un momento histórico como este, en el que millones de argentinos están haciendo un enorme esfuerzo para que el cambio se consolide y tenga bases sólidas, hay que estar a la altura”.

En un tono con tintes de campaña plantearon: “No podemos seguir alimentando polémicas evitables, contradicciones innecesarias ni episodios que erosionan la confianza pública. A esta altura la actitud más responsable es cuidar el cambio, actuando con la transparencia que la sociedad exige”.

Incluso, desde el Senado, el jefe del Pro, Martín Goerling Lara, le presentó la vicepresidenta Victoria Villarruel una solicitud para que se convoque a Labor Parlamentaria y se defina una fecha “a la brevedad” para que el jefe de Gabinete asista a la Cámara alta a brindar su informe de gestión.

Pocos minutos después, Adorni comunicó -también vía X- su intención de ir en julio. Sin embargo, la presidenta del Senado convocó a Labor la semana próxima para definir con los jefes de bloques cuando lo citarán.