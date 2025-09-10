DOLORES: DETIENEN A UNA MENOR POR INCENDIAR EL AUTO DE SU EXNOVIO

Un grave episodio de violencia juvenil conmocionó a Dolores. Una adolescente de 16 años fue detenida en las últimas horas, acusada de haber provocado un incendio en el automóvil de su expareja, un joven de 18.

El hecho ocurrió en una vivienda de calle Capra, cuando el muchacho fue alertado por su madre de que su Chevrolet Corsa, que se encontraba en el garaje, estaba en llamas. Con la ayuda de baldes de agua lograron sofocar el fuego antes de que se propagara, aunque el vehículo sufrió daños.

Según la denuncia, el joven ya había recibido mensajes amenazantes de su exnovia, en los que ella le advertía que incendiaría su auto.

Tras la investigación realizada por personal policial, la Justicia ordenó un allanamiento en un domicilio de calle Colón, donde se secuestró un teléfono celular y un bidón con nafta, presuntamente utilizado como acelerante. Allí se concretó la detención de la adolescente, que fue trasladada a un centro especializado en La Plata.

El caso vuelve a poner en debate la creciente problemática de la violencia en las relaciones entre jóvenes, donde episodios de extrema agresividad se manifiestan cada vez con mayor frecuencia.