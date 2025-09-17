ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL HOSPITAL SAN ROQUE: RENOVACIÓN DE AUTORIDADES

La Asociación Cooperadora del Hospital San Roque, el dia 16 de septiembre de acuerdo a lo establecido por el Estatuto que la rige , renovó la Comisión Directiva, quedando conformada por:
Presidenta: Analía Mego
Vicepresidenta: Mariel Medina
Secretaria: Laura Spinatto
Tesorera: Lilian Escandón
Vocales titulares: Malena Martinó y Élida Carnevale
Vocales Suplentes: Carlos Mego y Mercedes Etchegaray
Revisores de Cuentas Titulares: Adrián Baigorria, Jorge Pizzagalli y Teresita Manías
Revisora de Cuentas Suplente: Daniela Meirana
La Asociación Cooperadora agradece a Fundación Peñoñori, Fundación Banco Nación, Fundación Seguros Bernardino Rivadavia, al apoyo constante de los SOCIOS, comprometiéndose un año más a trabajar con honestidad, compromiso y transparencia para el bienestar de quienes por distintas circunstancias concurren a nuestro querido Hospital.
Laura Spinatto
Secretaria
Analia M.de Díaz
Presidenta