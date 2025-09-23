Argentina define al Mejor Sommelier 2025 en un concurso de alcance internacional

El certamen organizado por la Asociación Argentina de Sommeliers reunirá a más de 30 profesionales de todo el país. La final será el 3 de noviembre en Buenos Aires, con pruebas teóricas y prácticas que evaluarán vino, destilados, café, té y sake.

La Asociación Argentina de Sommeliers (AAS) organiza la edición 2025 del concurso Mejor Sommelier de Argentina (MSA), considerado un referente dentro de la sommellerie local y un punto de proyección internacional para sus participantes. La final se realizará el 3 de noviembre en el NH Buenos Aires City Hotel.

El certamen combina evaluaciones teóricas y prácticas alineadas con los estándares de la Association de la Sommellerie Internationale (ASI). Los participantes deberán demostrar conocimientos en vinos, destilados, cervezas, café, té y sake, así como en gastronomía, geografía vitivinícola y cultura general. Durante la competencia práctica, los candidatos serán evaluados en situaciones reales de servicio, midiendo su técnica, aplicación del conocimiento y capacidad de comunicación con los clientes.

El jurado, compuesto por especialistas reconocidos a nivel nacional e internacional, priorizará a quienes transmitan sus conocimientos de manera clara y cercana. El concurso también funciona como espacio de formación, networking y visibilidad profesional para los sommeliers.

Se espera la participación de más de 30 sommeliers de distintas provincias. Ganar el MSA representa un avance en la carrera profesional, ofreciendo oportunidades de representación internacional y consolidando al sommelier como referente dentro de la industria.

La edición 2025 reafirma el crecimiento de la sommellerie argentina, destacando la diversidad de habilidades que exige la profesión y el nivel profesional alcanzado por los talentos locales.