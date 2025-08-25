La Municipalidad de Dolores, junto al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, informa que hoy es el último día para inscribirse al curso de Desarrollo de Videojuegos, una capacitación gratuita con modalidad semipresencial que entregará certificados oficiales al finalizar.

Inicio del curso: Martes 26 de agosto – 19:00 hs Encuentros presenciales: Buenos Aires Nº 545 Clases: Martes y jueves de 19 a 21 hs

Este programa se realiza en articulación con la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB) y el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires, en el marco de las políticas públicas que impulsan la formación tecnológica y la economía del conocimiento en toda la provincia.

La propuesta está dirigida a jóvenes y adultos interesados en introducirse en el mundo del diseño y la programación de videojuegos, una industria en constante crecimiento y con gran proyección laboral.