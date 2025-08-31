TRAGEDIA EN RUTA 2: MURIÓ UN HOMBRE DE MADARIAGA TRAS CHOCAR CON UN CAMIÓN EN CASTELLI

Un trágico accidente se produjo en la noche de este sábado en el kilómetro 168 de la Ruta 2, a la altura de Castelli, cuando una camioneta Volkswagen Amarok chocó contra la parte trasera de un camión con acoplado y semi.

De acuerdo a las primeras informaciones, el camión sería conducido por el secretario de Seguridad de Castelli, quien debió ser internado. Como consecuencia del violento impacto, el único ocupante de la Amarok, un productor agropecuario oriundo de General Madariaga, perdió la vida.