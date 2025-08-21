Tordillo:  Entregamos equipamiento a las instituciones educativas del distrito

En la mañana de hoy, recibimos al director provincial de Seguridad y Soberanía Alimentaria, Bruno Bozzano, quien junto al intendente Héctor Olivera y el Consejo Escolar de Tordillo, hizo entrega de equipamiento para las instituciones educativas del distrito que cuentan con el Servicio Alimentario Escolar.

El Gobierno provincial a través de la Dirección de Seguridad y Soberanía Alimentaria, entiende y promociona las condiciones para el desarrollo alimentario de la comunidad, donde a partir de la co-gestión y un trabajo articulado, se garantiza el derecho a la alimentación de todos los estudiantes de las escuelas públicas bonaerenses.

En esta ocasión, las instituciones recibieron equipamiento de acuerdo a sus necesidades. Los elementos entregados fueron: procesadoras, balanzas, anafe, bazar, cocinas industriales y semi industriales, heladeras, termotanques, batidora, frezzer, entre otros.

Al respecto, El director Bruno Bozzano, remarcó la importancia del Servicio Alimentario Escolar como también del programa Mesa que brindan una cobertura alimentaria, nutricional y equitativa en los 135 distritos de la provincia.

Olivera por su parte, destacó la presencia del Estado para garantizar derechos y brindar respuestas a las necesidades de los establecimientos educativos y la comunidad.

Estas políticas fortalecen el funcionamiento del SAE y MESA, con mayor inversión, capacitaciones y un equipo de nutricionistas en territorio.

Celebramos esta entrega que con una inversión de 10 millones de pesos, ha equipado a nuestras escuelas y jardines con los elementos necesarios para seguir fortaleciendo la tarea social y educativa que cada una realiza.