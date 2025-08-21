PortadaTordillo

Tordillo:  Entregamos equipamiento a las instituciones educativas del distrito

En la mañana de hoy, recibimos al director provincial de Seguridad y Soberanía Alimentaria, Bruno Bozzano, quien junto al intendente Héctor Olivera y el Consejo Escolar de Tordillo, hizo entrega de equipamiento para las instituciones educativas del distrito que cuentan con el Servicio Alimentario Escolar.

El Gobierno provincial a través de la Dirección de Seguridad y Soberanía Alimentaria, entiende y promociona las condiciones para el desarrollo alimentario de la comunidad, donde a partir de la co-gestión y un trabajo articulado, se garantiza el derecho a la alimentación de todos los estudiantes de las escuelas públicas bonaerenses.

En esta ocasión, las instituciones recibieron equipamiento de acuerdo a sus necesidades. Los elementos entregados fueron: procesadoras, balanzas, anafe, bazar, cocinas industriales y semi industriales, heladeras, termotanques, batidora, frezzer, entre otros.

Al respecto, El director Bruno Bozzano, remarcó la importancia del Servicio Alimentario Escolar como también del programa Mesa que brindan una cobertura alimentaria, nutricional y equitativa en los 135 distritos de la provincia.

Olivera por su parte, destacó la presencia del Estado para garantizar derechos y brindar respuestas a las necesidades de los establecimientos educativos y la comunidad.

Estas políticas fortalecen el funcionamiento del SAE y MESA, con mayor inversión, capacitaciones y un equipo de nutricionistas en territorio.

Celebramos esta entrega que con una inversión de 10 millones de pesos, ha equipado a nuestras escuelas y jardines con los elementos necesarios para seguir fortaleciendo la tarea social y educativa que cada una realiza.

 

Compartir este artículo
ifex
Promoviendo y defendiendo la libertad de expresión como un derecho humano fundamental.
EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren

También podría interesarte

CastelliPortada

La California Argentina: un castillo que giró con el sol y la producción de manzanas más grande de América

Política EconomiaPortada

Inauguran una Alcaidía Departamental en Quilmes y una Unidad Penitenciaria en Florencio Varela

Política EconomiaPortada

El Gobierno puso a disposición a más de 300 empleados del INTA, INASE e INV

Política EconomiaPortada

Guillermo Francos: “No pongo las manos en el fuego por ningún funcionario”

Política EconomiaPortada

Los senadores acordaron otro aumento: cobrarán 10,2 millones desde noviembre

Política EconomiaPortada

POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO, DIPUTADOS BLINDÓ EL VETO AL AUMENTO DE LAS JUBILACIONES

Política EconomiaPortada

Diputados rechazó el veto de Milei a la emergencia en Discapacidad

Política EconomiaPortada

Kicillof entregó viviendas a familias de Tandil

Política EconomiaPortada

“No creo que los niños tengan derecho a ser curados en el Garrahan”: polémica frase de una senadora

PortadaSociedad

Argentina suspendió sus exportaciones de productos avícolas tras un brote de influenza aviar

Mar del PlataPortada

Mar del Plata: Abandonó el auto robado en el que andaba y amenazó a una mujer para esconderse en su casa

Política EconomiaPortada

El Gobierno creó Carboeléctrica Río Turbio Sociedad Anónima

Mostrar más