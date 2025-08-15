PRESENCIA DOLORENSE – GRAN ACTO DE SOMOS BUENOS AIRES EN TANDIL

El martes 12 de Agosto, a las 19,30 se realizó el lanzamiento de “SOMOS TANDIL” en un acto multitudinario realizado en la Cámara Empresaria de esa ciudad.

Subieron al escenario los candidatos a Consejeros Escolares y a Concejales, y el Candidato a Primer Senador Provincial por la Quinta Sección Contador Maximiliano Suescun, actual Intendente de Rauch y Presidente del Foro de Intendentes Radicales, y la candidata local María Haydeé Condino, que es la cuarta en la Lista de Senadores. Inició la serie de oradores el Intendente Dr. Miguel Lunghi, haciendo un resumen de su gestión y destacando a cada uno de los postulados.

Luego hablaron el Cdor. Maxi Suescun, la candidata a primera Consejera Escolar Araceli De Vanna y el postulado para primer Concejal, el Médico Dr. Juan Salceda.

Se contó con la presencia de varios Intendentes y ex Intendentes, de los Diputados Matías Civale y Julio Pacualin; de los Diputados (mc) Dres. Ricardo Vázquez y Julio Alfonsín, de los candidatos a Senadores María Eugenia Libera ( 2da, que pertenece al Partido Socialista y es de Mar del Plata) y el Dr. Damián Unibaso ( 3° Vicepresidente del Colegio de Abogados de Necochea y Concejal), de la Presidente del Comité de Tordillo Sra. Miriam García y de dirigentes de la región.

De nuestra ciudad de Dolores concurrieron el Candidato a Senador Dr. Carlos Emilio Valente y el ex Intendente Dr. Juan Carlos Valente.