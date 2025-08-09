Política EconomiaPortada

Milei anunció proyectos para blindar el gasto público y le dijo al Congreso que lo tendrán que sacar “con los pies para adelante”

“No se dejen engañar por los que ya llevaron al país al pozo del que estamos intentando salir”, expresó en cadena nacional.

El presidente Javier Milei anunció hoy el envío de proyectos para blindar el gasto público y penalizar proyectos que incurran en déficit fiscal y le advirtió al Congreso que “si quieren volver atrás, van a tener que sacarlo con los pies para adelante”, al ratificar el rumbo económico del Gobierno pese a la aprobación de proyectos como el aumento de jubilaciones, moratoria, presupuesto de universidades y emergencia del Hospital Garrahan.

Por cadena nacional, Milei afirmó que su gestión “asumió con un mandato económico claro”, en referencia a “terminar con la inflación”, por lo que “la única manera de lograr es objetivo es a través del orden fiscal, monetario y cambiario”.

“Nuestro programa empezó a arrojar sus primeros resultados, la inflación se ha desplomado”, añadió.

Y señaló que el Congreso dio un “nuevo espectáculo lamentable” porque “impulsó un conjunto de leyes destinadas a destruir el superavit fiscal, usando causas nobles como excusa”, al “promulgar leyes que llevana a la quiebra nacional”.

“No se dejen engañar por los que ya llevaron al país al pozo del que estamos intentando salir”, expresó, en referencia a los bloques de la oposición.

Para Milei, la política impulsa “engaños demagógicos” que “toma a los ciudadanos como idiotas”, en referencia a los proyectos impulsados por la oposición en el Congreso.

“Si los sumamos, lo que incluye reinstaurar la moratoria, aumentar el sueldo docente y las pensiones por discapacidad, representan un gasto anualizado del 2,5 del PBI, equivalente a una YPF por año, o sea, un endeudamiento adicional de más de 300 mil millones de dólares”.

