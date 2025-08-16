PortadaSociedad

MÉDICOS BONAERENSES DECLARARON EL “ESTADO DE ALARMA” POR FENTANILO CONTAMINADO

El Colegio recordó que el 16 de mayo había emitido una alerta a las autoridades sanitarias.

El Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires declaró el “estado de alarma” tras la detección de ampollas de fentanilo contaminado y reclamó medidas urgentes a las autoridades sanitarias y judiciales.

En un comunicado que realizó el Colegio de Médicos, la entidad pidió a la Justicia que investigue las circunstancias del hecho e identifique a los responsables y también solicitó al Gobierno que fortalezca los sistemas de control, fiscalización y trazabilidad de los medicamentos que llegan a la población.

El Colegio recordó que el 16 de mayo había emitido una alerta a las autoridades sanitarias sobre la peligrosidad de esta situación para la salud pública.

Asimismo, la Mesa Directiva consideró “imperioso” que se identifiquen y retiren de manera urgente las ampollas de fentanilo contaminado que pudieran estar en circulación en el sistema de salud.

NA

Compartir este artículo
ifex
Promoviendo y defendiendo la libertad de expresión como un derecho humano fundamental.
EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren

También podría interesarte

PortadaSociedad

La ciclogénesis adelantó la tormenta de Santa Rosa: cuándo caerán los chaparrones en el AMBA

Política EconomiaPortada

Judiciales bonaerenses piden ser llamados a negociar una mejora salarial

PortadaSociedad

AVANZA LA RENOVACIÓN INTEGRAL DE VÍAS EN EL TREN A MAR DEL PLATA

Política EconomiaPortada

Milei lanzó la campaña y acusó al peronismo de convertir la provincia en una “vergüenza nacional”

Política EconomiaPortada

Se disparan otra vez la tasas de los plazos fijos: el récord del banco que paga 45% y el ránking completo

PortadaSociedad

Nutricionistas bonaerenses denunciaron al influencer Santiago Maratea por “denigrar a la profesión”

Política EconomiaPortada

Espert encabezará la lista de diputados de La Libertad Avanza en la provincia

Política EconomiaPortada

La inflación de julio fue 1,9%

Política EconomiaPortada

Sin apoyo de algunos gobernadores, obtuvo dictamen el proyecto que modifica el Impuesto a los Combustibles Líquidos

PortadaSociedad

Alerta hídrica: hay más de 700.000 hectáreas bajo el agua en el centro oeste bonaerense

Política EconomiaPortada

Senado: la emergencia del Garrahan y financiamiento universitario se debatirán en comisiones el próximo martes

Política EconomiaPortada

Caputo renovó solo el 66% de la deuda pese a que pagó una “súper tasa” del 70%

Mostrar más