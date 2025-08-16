MÉDICOS BONAERENSES DECLARARON EL “ESTADO DE ALARMA” POR FENTANILO CONTAMINADO

El Colegio recordó que el 16 de mayo había emitido una alerta a las autoridades sanitarias.

El Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires declaró el “estado de alarma” tras la detección de ampollas de fentanilo contaminado y reclamó medidas urgentes a las autoridades sanitarias y judiciales.

En un comunicado que realizó el Colegio de Médicos, la entidad pidió a la Justicia que investigue las circunstancias del hecho e identifique a los responsables y también solicitó al Gobierno que fortalezca los sistemas de control, fiscalización y trazabilidad de los medicamentos que llegan a la población.

Asimismo, la Mesa Directiva consideró “imperioso” que se identifiquen y retiren de manera urgente las ampollas de fentanilo contaminado que pudieran estar en circulación en el sistema de salud.

