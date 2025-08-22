Inauguran una Alcaidía Departamental en Quilmes y una Unidad Penitenciaria en Florencio Varela

Con la inauguración de una Alcaidía en Quilmes y una Unidad Penitenciaria en Florencio Varela la provincia de Buenos Aires sumó más plazas para alojar personas privadas de libertad y así hacer frente a la problemática de la sobrepoblación carcelaria.

El gobernador Axel Kicillof junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena, el ministro de Seguridad, Javier Alonso, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, la secretaria de Desarrollo Urbano y Obra Pública local, Cecilia Soler, jueces de Casación, el jefe y subjefe del Servicio Penitenciario Bonaerense e integrantes de la Plana Mayor, entre otras autoridades, inauguró este jueves la nueva Alcaidía Departamental de Quilmes.

La Alcaidía Departamental de Quilmes es una obra con capacidad para alojar a 312 personas privadas de la libertad y se construyó con un enorme esfuerzo del presupuesto provincial.

Por la tarde se inauguró la Unidad Penitenciaria en Florencio Varela. Al gobernador Kicillof lo acompañaron la vicegobernadora Verónica Magario; el intendente local Andrés Watson; el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares; el ministro Mena, miembros de la Cámara de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires y el fiscal general del distrito.

La Unidad Penitenciaria N° 62, ubicada en el Complejo Penitenciario Florencio Varela, inaugurada ayer, suma otras 992 plazas para personas privadas de la libertad.

Además de las inauguraciones de los dos Centros de Detención, se llevó a cabo ayer la entrega de 40 móviles para el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) con el objetivo de seguir modernizando el equipamiento de la institución y fortalecer la seguridad en toda la Provincia.

En la Provincia, la seguridad de las familias bonaerenses es una prioridad absoluta y seguiremos multiplicando esfuerzos para garantizarla, explicaron desde el gobierno de Kicillof.

En la jornada acompañaron el jefe del SPB, Xavier Areses, la subsecretaria Legal y Técnica, Maitena Villegas, el jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Juan Strada, el subsecretario de Política Criminal, Lisandro Pellegrini, el subsecretario de Asistencia Técnica y Legislativa, Pablo Barbuto y los subsecretarios de Derechos Humanos , Matías Moreno, y de Control Interno, Nazareno Castro.

También acompañaron el subjefe del SPB, Javier Cáceres, integrantes de la Plana Mayor y autoridades penitenciarias asignadas a dependencias de Florencio Varela.