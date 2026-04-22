Así lo advirtió el cívico Maximiliano Ferraro, quien rechazó que esta propuesta esté incluida dentro de la reforma electoral que busca eliminar las elecciones PASO.

El diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro cuestionó el proyecto de reforma electoral anunciado por el presidente Javier Milei, más precisamente al rechazar que la propuesta de “ficha limpia” se introduzca dentro de la misma iniciativa que busca eliminar las elecciones PASO.

“Ficha limpia no puede ser una moneda de cambio para darle más poder a Milei y LLA”, advirtió el porteño y habló de “una reforma extorsiva y tramposa” que está “maquillada con ficha limpia, pero hecha a medida de las necesidades electorales del gobierno y de La Libertad Avanza”.

El legislador se refirió así al capítulo que contendrá el proyecto referido a una modificación a la Ley Orgánica de Partidos Políticos para impedir que personas condenadas por delitos de corrupción puedan ser candidatos a cargos electivos nacionales.

“Como hacen siempre, mezclan todo y embarran la cancha. Incluyeron ficha limpia en esta ley ómnibus para forzar apoyos y aprobar las leyes que necesitan con el objetivo de allanar el camino a la reelección de Milei, concentrar poder y debilitar cualquier alternativa política, en un contexto de creciente debilidad para el gobierno”, subrayó Ferraro.

El diputado recordó que “ficha limpia es una iniciativa legítima de la sociedad civil, respaldada por miles de argentinos y construida con consensos durante años”. “En lugar de respetarla y tratarla por separado, la meten en el mismo combo que la eliminación de las PASO; la ampliación del financiamiento privado, que puede abrir la puerta al lavado de dinero de la corrupción, el narcotráfico y el lobby; y la imposición de mayores exigencias para los partidos políticos que no se sometan al Presidente y a La Libertad Avanza”, enfatizó.

El cívico admitió que “hay muchas cosas para mejorar del sistema político y electoral vigente”, pero “este proyecto apunta a reducir el pluralismo, limitar la representación y desbalancear la cancha en favor de quienes gobiernan”.

“No vamos a aceptar que nos corran con la falsa dicotomía de acompañar este proyecto o ser cómplices de la corrupción. Es una acusación absurda, sobre todo contra quienes llevamos años enfrentando a los corruptos y denunciando que no pueden esconderse detrás de cargos públicos para evitar la justicia”, anticipó.

A través de un posteo en la red social X, concluyó: “Defendemos ficha limpia. Rechazamos esta reforma hecha a la medida de las necesidades electorales del poder de turno”.

A finales de 2024, los bloques que supieron ser Juntos por el Cambio -Pro, UCR y CC- impulsaron esta discusión en la Cámara de Diputados, pero fracasó por falta de quórum. Tras especulaciones sobre las verdaderas intenciones del oficialismo de avanzar en el tema, en el verano de 2025 el propio Poder Ejecutivo mandó su proyecto.

Tras aprobarse en extraordinarias en la Cámara baja, su tratamiento en el Senado se estiró y finalmente llegó al recinto en mayo del año pasado, cuando fue rechazado en la votación por un voto. Además del peronismo, votaron en contra dos senadores misioneros que siempre actuaron como aliados de LLA.