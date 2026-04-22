Chascomús: sin obra pública, proponen un Círculo de Ahorro Previo para hacer pavimentos

Con la obra pública nacional en suspenso, Chascomús piensa en el cooperativismo vecinal como una salida para no detener el crecimiento de sus barrios. Este jueves se trata la iniciativa en el Concejo Deliberante.

Los bloques Fuerza Patria-PJ y UP-UXCH ingresaron un proyecto de ordenanza para crear un sistema de consorcios vecinales que financie asfalto e intertrabado. La iniciativa, que busca sortear la falta de fondos externos, será tratada este jueves 23 de abril en el Concejo Deliberante de Chascomús.

Se trata del Programa Municipal de Ahorro Previo para Infraestructura Vial, un proyecto que busca que el municipio y los vecinos, de forma mancomunada, puedan costear la pavimentación de sus cuadras, informó El Cronista de Chascomús.

Según los fundamentos del proyecto, la detención de las obras viales no solo afecta la transitabilidad y la seguridad, sino que también perjudica el patrimonio de los vecinos y el desarrollo productivo local.

¿Cómo funcionaría el sistema de ahorro? El programa propone la formación de Círculos de Ahorro por cuadra o sector .

. Para iniciar un círculo se requiere que el 70% de los frentistas de una cuadra se sumen al plan. Alcanzado ese quórum, el sistema se vuelve obligatorio para el resto bajo el régimen de contribución por mejoras.

de una cuadra se sumen al plan. Alcanzado ese quórum, el sistema se vuelve obligatorio para el resto bajo el régimen de contribución por mejoras. Se crea la U.M.A. (Unidad de Metros de Asfalto). Esto permite que el vecino pague por “metros cuadrados de obra”. Al cancelar una cantidad de metros, el valor queda fijo para el contribuyente, independientemente de los aumentos futuros en el costo de los materiales. Los suscriptores abonan cuotas hasta cubrir el 50% del valor total de la cuadra. Una vez alcanzado ese “fondo crítico”, el Municipio garantiza el inicio de la obra, y el saldo restante se amortiza en cuotas posteriores. Prioridad para el empleo y proveedores de Chascomús El proyecto faculta al Ejecutivo a priorizar el uso de pavimento articulado (intertrabado) y asfalto negro. El hormigón intertrabado es de fácil reparación, tiene un menor costo inicial y, fundamentalmente, permite fomentar la compra a proveedores del distrito y generar empleo local para su colocación.