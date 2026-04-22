Mar del Plata: Hay más personas en situación de calle y la Iglesia pide mayor presencia del Estado

Hernán David, vicario general de la Diócesis de Mar del Plata, reclamó un “abordaje integral” y reveló que la problemática viene en ascenso entre los jóvenes. El municipio planea realizar un censo.

En la antesala del invierno, la Iglesia advirtió un aumento en la cantidad de personas en situación de calle en Mar del Plata y pidió un abordaje “integral” de la problemática, con más presencia de los distintos niveles del Estado.

“Notamos más gente en la calle. Ha cambiado un poco el perfil, hay personas más jóvenes, con una problemática marcada en lo que respecta a adicciones y salud mental”, señaló el presbítero Hernán David, vicario general de la Diócesis de Mar del Plata e integrante de la Mesa de Diálogo por la Dignidad de las Periferias, a LA CAPITAL.

Y agregó: “Eso se ve en el macrocentro y también en las zonas periféricas, en los barrios. Hay mucha gente en situación de calle”.

De acuerdo a estimaciones extraoficiales, hoy hay cerca de 300 personas en situación de calle, sumando quienes se albergan en el Hogar de Nazareth y el Parador Las Américas (cada uno tiene una disponibilidad de 50 plazas aproximadamente). No obstante, la intención del municipio es llevar a cabo un censo para tener datos más precisos.

El último relevamiento a nivel local fue en 2023 y había arrojado un total de 122 personas afectadas por esta problemática, cifra fuertemente inferior a las 238 relevadas en el Censo 2022.

El año pasado, Vilma Baragiola, por entonces secretaria de Desarrollo Social del municipio, informó un incremento “del 10 %” en el número de personas en situación de calle.

“Esto no pasa solo por dónde dormir a la noche, sino que implica todo un trabajo de contención y de ver cómo acompañar para revertir estas situaciones”, expuso David.

El presbítero alertó, en particular, sobre lo vivido a diario en los barrios, donde el consumo de drogas “está despenalizado de hecho”. “Es terrible cómo ha ido incrementándose y nadie aborda el tema”, lamentó.

Los jubilados son otro foco de preocupación. Durante los operativos de la Noche de la Caridad, que cada jornada entrega cerca de 150 viandas en distintos puntos de la ciudad, se percibe una mayor demanda.

“Vemos muchos jubilados que no pueden pagar alquiler, que no tienen para comer y piden viandas. Se trata de gente mayor, que está sola. A algunos incluso ya les han cortado los servicios”, graficó David.

En este contexto, el representante de la Diócesis sostuvo que no se siente una baja en la pobreza. Esto se da a pesar de que, según el Indec (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), la tasa en el segundo trimestre de 2025 fue del 22,8% –lo que afectó a más de 153.000 ciudadanos locales– y cayó 6,1 puntos porcentuales (p.p.) respecto del mismo periodo de 2024.

Una situación distinta se da con la indigencia (5,2%), que creció 1,9 p.p. a nivel interanual e impactó en 34.655 marplatenses en el periodo abordado, de acuerdo al reporte del organismo nacional.

Abordaje

A partir de esta situación, David consideró que la problemática debe tener un “abordaje más integral”, con mayor presencia de distintas áreas del Estado e instituciones.

Días atrás, la Mesa de Diálogo por la Dignidad de las Periferias mantuvo un encuentro con el delegado del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Fernando Barranús, y el secretario de Desarrollo Social a nivel local, Guillermo Schütrumpf.

También formaron parte profesionales del sistema público de salud –incluyendo equipos hospitalarios y dispositivos de atención territorial–, representantes de la Universidad Nacional de Mar del Plata y referentes de Cáritas Mar del Plata, Pastoral Social, la Noche de la Caridad, Hogares de Cristo y otras organizaciones con presencia activa en los barrios.

“En estas reuniones se charló sobre la cercanía del invierno, que ha crecido la demanda y es necesario pensar nuevos lugares para albergar a las personas y abordar la situación”, planteó David.

La intención de las partes es continuar con estos encuentros periódicamente para mejorar la articulación con el Estado a partir de la incorporación de representantes del Hospital Regional, la Zona Sanitaria VIII e instituciones no estatales que trabajan el tema.

“Entre otras ideas, se mencionó la posibilidad de sumar a las iglesias evangélicas y al MTE (Movimiento de Trabajadores Excluidos), que cuentan con algunos espacios de contención. La idea es avanzar con una política pública para abordar la situación”, sentenció.

LA CAPITAL