ANMAT suspendió a una distribuidora de medicamentos por fallas en control y trazabilidad

La medida alcanza a Global Pharma Group S.A., de Ramos Mejía. Detectaron problemas en cadena de frío, falta de registros y deficiencias edilicias.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la suspensión preventiva de la habilitación para el tránsito interjurisdiccional de medicamentos de la firma Global Pharma Group S.A., con sede en Ramos Mejía, provincia de Buenos Aires.

La decisión quedó formalizada en la Disposición 2028/26, tras una inspección realizada a comienzos de febrero por la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud. El procedimiento se enmarcó en el trámite de renovación de la autorización de funcionamiento para la distribución de medicamentos.

Durante la inspección, los técnicos constataron incumplimientos a las Buenas Prácticas de Distribución establecidas por la normativa vigente. Entre las observaciones figuran deficiencias en las condiciones edilicias, como accesos sin control adecuado para evitar el ingreso de plagas, presencia de humedad con deterioro de paredes y faltantes de placas ignífugas en el techo.

También se detectaron fallas en equipos críticos. El sistema de refrigeración no respondió de manera satisfactoria ante pruebas de funcionamiento y la empresa no contaba con registros que acreditaran el control de las alarmas. Además, se verificaron desvíos significativos en los valores de temperatura, un punto clave para la conservación de medicamentos.

En materia de trazabilidad, la firma no pudo garantizar el seguimiento por lote dentro de su sistema informático. Según el acta, el esquema utilizado solo permitía reportes al Sistema Nacional de Trazabilidad para productos con soporte físico, sin un control integral del stock.

La inspección también evidenció la ausencia de acuerdos de calidad con terceros, falta de mapeo térmico del depósito y procedimientos incompletos en áreas sensibles como devoluciones, productos vencidos y mantenimiento de equipos.

Entre las irregularidades más relevantes, la ANMAT señaló problemas en transporte, control de temperatura, cadena de frío, calificación de proveedores y gestión de retiros del mercado.

El organismo otorgó plazos para corregir las observaciones. Sin embargo, consideró que las medidas presentadas por la empresa fueron parciales y no alcanzaron para asegurar el cumplimiento de la normativa.

Por ese motivo, resolvió suspender la habilitación de la firma para operar entre jurisdicciones hasta que regularice su situación y acredite condiciones adecuadas para la distribución de medicamentos.